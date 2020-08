Federico Fashion Style positivo al Covid: la rivelazione su Instagram (Di martedì 25 agosto 2020) Anche Federico Fashion Style ha contratto il Covid in Sardegna: il parrucchiere delle Vip ha lanciato un appello ai ragazzi che hanno frequentato luoghi affollati a fare il tampone: 'Ho sintomi stranissimi'. Federico Fashion Style si aggiunge alla lista dei VIP che hanno contratto il Covid in Sardegna. Il parrucchiere di Anzio lo ha fatto sapere tramite Instagram per informare le persone che sono state in contatto con lui e per lanciare un appello ai giovani: "fate il tampone se avete frequentato posti affollati". Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, è noto per essere il parrucchiere delle dive e per il suo programma Il salone delle ... Leggi su movieplayer

