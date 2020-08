Federico Fashion Style positivo al coronavirus. L'annuncio su Instagram (Di martedì 25 agosto 2020) “Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me: ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna”. L’annuncio è apparso sul profilo Instagram di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il 29enne di Anzio, di ritorno dalle vacanze nell’isola, scrive sui social: “Anche se li avevo fatto il test sierologico ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo”. Nelle storie ha aggiunto: “Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti ... Leggi su huffingtonpost

