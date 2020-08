Federico Fashion Style “Ho contratto il Coronavirus” (Di martedì 25 agosto 2020) Federico Fashion Style, divenuto famoso per il suo programma su Real Time, qualche ora fa ha confessato di aver contratto il Coronavirus. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è divenuto famoso per il suo programma “Il Salone di Bellezza”, su Real Time. Poche ore fa, sul suo account Instagram, che vanta circa 1 milione … L'articolo Federico Fashion Style “Ho contratto il Coronavirus” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Adnkronos : Valeria Marini: ''Ho visto sia #Briatore che Federico Fashion Style ma sto bene, mio tampone è negativo' - BignamiBignami : RT @SerglocSergio: 'Vip' positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i c... htt… - _neardeath : RT @eleoteque: Segnalo positivo al Covid-19 anche Giorgio il manager/amico del cuore di Federico Fashion Style ma non sua moglie. Io ve l’h… - ACuff_Inc : RT @skoda130sl: Certo che Federico Fashion Style positivo nello stesso giorno di Briatore è come quando la morte di Lucio Dalla aveva oscur… - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: Valeria Marini: ''Ho visto sia #Briatore che Federico Fashion Style ma sto bene, mio tampone è negativo' -