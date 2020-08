"Fate 'sto vaccino e che sia finita". Coronavirus, la sperimentazione in Italia inizia troppo tardi (Di martedì 25 agosto 2020) Per dirla con buon senso popolare, che sarà fuori moda nell'era dei premier Azzeccagarbugli, ma è sempre un buon metodo: Fate questo vaccino, e che sia finita. Altrimenti, a furia di psicosi per i ventenni-untori che non vogliono farsi segregare in casa d'estate, toppe dirigiste peggiori del buco (vedi il blocco dei licenziamenti che causerà più licenziamenti), minacce perenni di un secondo e letale lockdown, non ci sarà più un Paese. Ieri è stata inaugurata allo Spallanzani di Roma la sperimentazione sull'uomo del vaccino tutto Italiano contro il Coronavirus, messo a punto dall'azienda ReiThera. Un'ottima notizia, mesi fa. Un passo non più rinviabile, oggi, fine agosto, in Italia, prima nazione ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Fate sto Coronavirus, la sperimentazione in Italia inizia troppo tardi: "Fate 'sto vaccino e che sia finita" LiberoQuotidiano.it Pirlo: "Voglio riportare entusiasmo. Dybala non è mai stato sul mercato"

Buongiorno Pirlo, cosa pensa di portare? «Voglio portare, anzi riportare un po' di entusiasmo che è mancato nell'ultimo periodo, voglio proporre un calcio propositivo con padronanza del gioco. Bisogna ...

Curva Nord alla società: “Basta giochetti, vi invitiamo a fare le valigie”

Pugno duro della Curva Nord Foggia sull’attuale situazione societaria e sulle voci che circolano in città, è apparso sulla pagina Facebook ufficiale un post provocatorio che riportiamo integralmente: ...

