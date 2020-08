Facebook studia un piano se Trump non accettasse la sconfitta alle elezioni (Di martedì 25 agosto 2020) (Photo by Arun Sharma/Hindustan Times via Getty Images)Un interruttore d’emergenza per bloccare le inserzioni pubblicitarie politiche negli Stati Uniti dopo l’election day: sarebbe una delle ipotesi al vaglio di Facebook per affrontare le campagne di disinformazione dopo le elezioni presidenziali. Secondo le indiscrezioni raccolte dal New York Times, il team di esperti di Mark Zuckerberg ha già prefigurato 80 scenari critici per il periodo precedente al 3 novembre. Ma il vero focus sarebbe ora sul periodo post-elettorale: in seguito alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, si è fatta strada l’ipotesi che lo stesso presidente possa tentare di usare la piattaforma per delegittimare il risultato del voto. Come gestirlo quindi? Memori delle interferenze russe del 2016, a Menlo Park hanno ... Leggi su wired

Indici paritari: un gruppo Facebook e un comunicato per promuovere la presenza delle donne e un nuovo linguaggio nei testi scolastici

La redazione 25 Agosto 2020 Indici paritari: un gruppo Facebook e un comunicato per promuovere la presenza delle donne e un nuovo linguaggio nei testi scolastici

