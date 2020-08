Fabrizia De Andrè Instagram, in punta di piedi leggiadra e delicata: «Bellezza al bagno!» (Di martedì 25 agosto 2020) Vacanze in famiglia per Fabrizia De Andrè: Bellezza al ‘Bagno Biancamano’, la primogenita di Cristiano condivide su Instagram avvenenza e sorrisi. Sorella della vulcanica Francesca, Fabrizia sta trascorrendo i suoi ultimi giorni d’estate in Versilia, insieme all’inseparabile figlio Riccardo per il quale ha rinunciato ad entrare nella casa del Grande Fratello. Concorrente confermata dell’edizione numero 16 del reality, la De Andrè ha infatti dato forfait proprio per non separarsi dal bambino. Leggi anche >> Lorella Boccia Instagram grandi sorrisi e pochi centimetri, ‘risparmio’ sul tessuto: «Solo wow!» Fabrizia De Andrè Instagram: luminosa e raffinata in punta di ... Leggi su urbanpost

