F1, la Renault ritira l’appello contro la sentenza sulla Racing Point (Di martedì 25 agosto 2020) La Renault decide di non proseguire e di rinunciare all’appello contro la sentenza sulla Racing Point. Con un comunicato ufficiale, il team francese spiega il motivo della scelta. Ora la Ferrari è l’unica a portare avanti l’istanza: “Il Team Renault – si legge – conferma di aver chiesto di ritirare i ricorsi presentati contro le decisioni dei collegi dei commissari sportivi in relazione alle prese d’aria dei freni del team Racing Point – recita il comunicato della squadra francese – al di là delle decisioni, la questione era vitale per l’integrità della Formula 1, sia per quanto riguarda la stagione in corso che per quella ... Leggi su sportface

