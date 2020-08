F1 Calendario | Ufficiale il ritorno dell’Istanbul Park (Di martedì 25 agosto 2020) Come già si era detto da alcuni giorni, è Ufficiale l’inserimento del Gran Premio di Turchia, con l’Istanbul Park che torna nel circus dal 2011. L’annata si concluderà poi con il doppio appuntamento in Bahrain e gran finale ad Abu Dhabi; anche questi GP saranno disputati su tre giorni, mentre Imola resta l’unico a due. La scelta delle 17 corse garantisce un margine d’azione in cui, per ragioni legate al COVID-19, una o due dovessero saltare, visto che il numero minimo per i diritti TV è di 15. Il Calendario attuale ha quindi Mugello, Nurburgring, Portimao, Imola ed Istanbul come novità che inizialmente non erano state inserite. In Turchia si corre il weekend del 15 novembre con arrivo delle monoposto e dei materiali via aereo anziché via mare, per poi trasferirsi ... Leggi su giornal

LegaBasketA : ???Il calendario UFFICIALE della #LBASerieA 2020/21 ?? - FormulaPassion : #F1 | Ufficiale: il #TurkishGP torna in calendario - Motorsport_IT : #F1 | Ufficiale la Turchia nel calendario di 17 Gran Premi - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: Betaland ?? #SerieA news: in attesa del sorteggio e del nuovo calendario ufficiale sul palinsesto scommesse di #Betaland è… - Betaland_it : Betaland ?? #SerieA news: in attesa del sorteggio e del nuovo calendario ufficiale sul palinsesto scommesse di… -