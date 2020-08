F1 Calendario | Todt apre al ritorno di Indianapolis (Di martedì 25 agosto 2020) Domenica 23 agosto è stato il giorno in cui gli occhi del mondo si sono fermati su Indianapolis. Un’edizione della 500 miglia stranamente estiva, non primaverile. Senza pubblico per via delle restrizioni dovute al Coronavirus, ma due persone non potevano mancare. Ed erano pezzi grossi del motorsport, come il presidente della FIA Jean Todt e The Captain Roger Penske, proprietario della IndyCar e dello storico circuito statunitense. “Penske e la sua troupe hanno preso il comando delle operazioni e ciò che ho visto mi ha molto colpito. Tutti i miglioramenti al circuito sono stati apportati in brevissimo tempo“, ha detto il dirigente francese a Motorsport.com. “Indianapolis è una sorta di Silicon Valley delle corse statunitensi. ... Leggi su giornal

C'era anche Jean Todt fra gli ospiti alla 500 Miglia di Indianapolis 2020: il presidente della FIA ha raccolto l'invito del padrone di casa Roger Penske, che da quest'anno è a capo dell'intera IndyCar ...

Todt ha parlato con Penske anche dell'accordo ... "Beh, sapete che la responsabilità del calendario è del promotore che detiene i diritti commerciali, ma chiaramente Indianapolis ha tutti ...

