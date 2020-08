Evan, morto a 21 mesi per percosse: la madre era già indagata per maltrattamenti (Di martedì 25 agosto 2020) Era stata già indagata per maltrattamenti in famiglia la madre 23enne del bimbo di 21 mesi morto il 17 agosto scorso nell’ospedale di Modica per le lesioni che, secondo l’accusa, gli ha procurato il 32enne convivente della donna. La coppia è in carcere per omicidio in concorso.L’inchiesta era stata aperta dalla Procura di Siracusa all’inizio dello scorso luglio dopo che il bambino era stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Noto per delle contusioni. Anche in quel caso la madre del piccolo aveva detto che era caduto mentre giocava, ma il medico di turno non ha creduto alla sua ricostruzione ed ha segnalato l’accaduto alla polizia che ha presentato una relazione alla Procura.Intanto nell’ambito dell’inchiesta sulla ... Leggi su huffingtonpost

