Estate con l’amico a quattro zampe: come gli italiani hanno affrontato queste ultime vacanze estive (Di martedì 25 agosto 2020) Estate con l’amico a quattro zampe: come gli italiani hanno affrontato queste ultime vacanze estive Dopo mesi di lockdown, per 7 italiani su 10 proprietari di un animale domestico è stato tempo di godersi qualche giorno di relax lontano dal caos della città insieme all’inseparabile compagno a 4 zampe. A rivelarlo una recente survey di Toluna, digital market research agency specializzata in soluzioni agili di ricerca, condotta online su un campione di 1000 rispondenti per indagare come si sono preparati gli italiani in quest’ultima Estate, prima di un viaggio con l’amico più ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Miozzo (Cts): 'L'epidemia è andata fuori controllo: paghiamo un'estate in libertà con party e assembramenti' - massimogara : Rimbalzo? Con calo Pil 2020 già acquisito oltre il 14%, come finirà? - SonyMusicItaly : È un'estate d'ORO con @giusyferreri e @ElettraLambo ?? #LaIsla è stata certificata disco d'oro ?? @FIMI_IT - Mario7854116363 : Conte è convinto che con Vidal e Dzeko, chiesti e non ottenuti la scorsa estate, o poi col solo Vidal, richiesto e… - jhullypeereira : RT @sonia172505: Salvini usa sempre la figlia per propaganda con la complicità della madre, mentre del figlio poco si sa se non per l'episo… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate con Estate di fuoco per l'Italia con quasi 500 incendi AGI - Agenzia Italia Stella Bossari, foulard come top e beach waves: il look da imitare per il ritorno dalle vacanze

Le ferie stanno finendo ma non avete alcuna intenzione di rinunciare ai look vacanzieri che avete sfoggiato fino ad oggi? Niente panico, per il ritorno in città potete continuare a puntare tutto su un ...

I Modena City Ramblers all’Anima Festival: “Nei nostri concerti acustici meno energia, ma il legame con il pubblico non è cambiato”

I fans dei Modena City Ramblers stasera (martedì 25 agosto) incontreranno, alle 21,30, il gruppo emiliano, ospite dell’Anima Festival nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere. Il tour estivo «Riaccolti» ...

Le ferie stanno finendo ma non avete alcuna intenzione di rinunciare ai look vacanzieri che avete sfoggiato fino ad oggi? Niente panico, per il ritorno in città potete continuare a puntare tutto su un ...I fans dei Modena City Ramblers stasera (martedì 25 agosto) incontreranno, alle 21,30, il gruppo emiliano, ospite dell’Anima Festival nell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere. Il tour estivo «Riaccolti» ...