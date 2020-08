ESPN: Il Manchester City proverà a prendere Messi (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo ESPN, il Manchester City studierebbe la fattibilità di un trasferimento di Lionel Messi, che ancora riserva la sua risposta sul resto della sua avventura al Barça, dove è sotto contratto fino al 2021. Il club inglese si sarebbe imbarcato in calcoli finanziari per convincere la superstar argentina a firmare nel rispetto dei vincoli del fair play finanziario. Pep Guardiola continua a proclamare il suo apprezzamento per “la pulce” che beneficia di una clausola rescissoria di 700 milioni di euro nel suo contratto. Foto: Barça L'articolo ESPN: Il Manchester City proverà a prendere Messi proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Se per settimane si è parlato di un’Inter in pole position per il colpo Messi, ora ESPN dipinge uno scenario un po’ diverso. Secondo la nota emittente televisiva, infatti, in vantaggio per la firma de ...Da non sottovalutare anche Manchester United e Chelsea che hanno soldi e progetti ambiziosi per poter convincere Leo. Leo Messi ha comunicato al Barcellona di voler andare via Sarebbe un'autentica ...