Esclusiva: Oddo-Pescara, incontro nella notte. Gli scenari (Di martedì 25 agosto 2020) incontro nella notte tra il presidente Sebastiani e Massimo Oddo. Si è parlato di un possibile ritorno dell’allenatore sulla panchina del Pescara, la squadra della sua città. E sarebbe un ritorno importante dopo la promozione in Serie A, un modo anche per dimenticare le delusioni di Perugia e di una pessima gestione societaria. L’impegno di Oddo non sarebbe per una sola stagione e questo aspetto diventa fondamentale per arrivare a un’intesa. Le parti si riaggiorneranno, entro sabato il Pescara sceglierà, difficile che ci sia una svolta societaria. Sottil spera in una conferma, Di Biagio è una soluzione sullo sfondo, intanto l’incontro con Oddo va segnalato in attesa di una ... Leggi su alfredopedulla

Come anticipato giorni fa da Tuttob.com, per la panchina del Pescara, c'è sempre Massimo Oddo in pole. Si ragiona su un accordo biennale, questo quanto raccolto ...

