Esclusiva: Dell'Orco primo nome per la difesa del Crotone (Di martedì 25 agosto 2020) Cristian Dell'Orco è il primo nome per la difesa del Crotone. Al punto che sono già partiti i contatti con il Sassuolo, proprietario del cartellino. Dell'Orco, classe 1994, è rientrato dal prestito di Lecce, può coprire più ruoli in difesa, piace parecchio a Stroppa. E ci sono buone possibilità che l'allenatore possa essere accontentato.

