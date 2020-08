Era la tata di Casa Vianello, oggi a 70 anni rivela: “Raimondo era interessante, mentre Sandra…” [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Legata indissolubilmente al personaggio della tata di Casa Vianello, Giorgia Trasselli è nata a roma nel 1950 dove ha frequentato, corsi di recitazione, danza e movimento scenico. Ecco come è diventata e cosa fa oggi. Giorgia Trasselli oggi FOTO Andata in onda dal gennaio del 1988 al maggio del 2007, Casa Vianello è stata una delle sitcom più longeve della televisione italiana. La serie ruotava intorno ad una delle coppie più amate dello spettacolo, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Con loro anche tantissimi personaggi secondari, coinvolti nelle avventure dei due protagonisti. Tra questi ricordiamo la tata, interpretata da Giorgia ... Leggi su velvetgossip

