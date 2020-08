Era la Signorina buonasera: oggi Maria Giovanna Elmi compie 80 anni ed è diventata così [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Maria Giovanna Elmi è una delle conduttrici e personaggi televisivi più conosciuti e amati del piccolo schermo. La conduttrice romana, nota per essere stata una delle più amate annunciatrici Rai, spegne oggi 80 candeline. La Elmi ha una sfavillante carriera alle spalle ed è stata la consigliera ed amica di tantissime telespettatrici. Maria Giovanna Elmi, la carriera in Rai Maria Giovanna Elmi è nata il 25 agosto del 1940 a Roma. La donna, poco più che ventenne, manifesta il suo interesse per il mondo dello spettacolo e partecipa a un concorso indetto dalla rivista Grazia per diventare FOTOmodella. La Elmi riesce a vincere e ... Leggi su velvetgossip

