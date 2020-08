Era Jack McFarland in “Will & Grace”: oggi a 50 anni, occhiali da vista ecco cosa fa… [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Sean Hayes interpretava il ruolo di Jack McFarland in Will & Grace. L’attore ha compiuto da poco 50 anni e la serie risulta essere il suo più grande successo. Il pubblico ha apprezzato il suo personaggio fin da subito grazie alla verve comica che lo contraddistingueva. Vediamo oggi come è diventato. Will & Grace stata una delle sitcom statunitensi più celebri, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Andata in onda dal 1998 fino al 2006, è stato prodotto un revival con i medesimi protagonisti 11 anni dopo, dal 2017 al 2020. Per un totale di 247 episodi, risulta una delle serie più di successo del genere. Grazie a una sceneggiatura di ferro ma soprattutto alle interpretazioni dei quattro attori ... Leggi su velvetgossip

