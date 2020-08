Enoteca Pinchiorri mette all'asta un pezzo della sua leggendaria cantina. Il patron Giorgio: "Ho pianto" (Di martedì 25 agosto 2020) Il 12 settembre a Londra la casa d’aste americana Zachy’s, specializzata in vino, debutterà con la sua prima vendita in Europa e le bottiglie che batterà proverranno dalla famosa “Enoteca Pinchiorri”. Il catalogo conta 2500 bottiglie, per un valore base di 2 milioni di euro. Una decisione sofferta per il patron Giorgio, classe 1943, che con la sua decisione vuole cercare di limitare i danni causati dal Covid-19 alla sua azienda e ai suoi dipendenti: “Prima di mettere le mie bottiglie nelle casse di Zachy’s e di vederle uscire dalla mia cantina le ho baciate una ad una e ho pianto, sia con gli occhi che con il cuore”, si legge nel catalogo, una lunga testimonianza della passione di ... Leggi su huffingtonpost

_DAGOSPIA_ : RIFUGIATEVI NEL VINO - L’ENOTECA PINCHIORRI METTE ALL’ASTA ALCUNE DELLE SUE PREGIATISSIME BOTTIGLIE… - HuffPostItalia : Enoteca Pinchiorri mette all'asta un pezzo della sua leggendaria cantina. Il patron Giorgio: 'Ho pianto' - valentinadigrav : RT @Corriere: L’Enoteca Pinchiorri mette 2500 vini all’asta Il patron Giorgio: «Ho pianto» - angiuoniluigi : RT @Corriere: L’Enoteca Pinchiorri mette 2500 vini all’asta Il patron Giorgio: «Ho pianto» - Corriere : L’Enoteca Pinchiorri mette 2500 vini all’asta Il patron Giorgio: «Ho pianto» -

Ultime Notizie dalla rete : Enoteca Pinchiorri I vini dell'Enoteca Pinchiorri all'asta a Londra Corriere della Sera Enoteca Pinchiorri mette all'asta un pezzo della sua leggendaria cantina. Il patron Giorgio: "Ho pianto"

Il 12 settembre a Londra la casa d’aste americana Zachy’s, specializzata in vino, debutterà con la sua prima vendita in Europa e le bottiglie che batterà proverranno dalla famosa “Enoteca Pinchiorri”.

Covid, Enoteca Pinchiorri: all'asta un pezzo della sua leggendaria cantina per limitare i danni del virus

Se una bottiglia a cena vi basta, forse ve la cavate con appena 4.216 euro (e 86 centesimi, a voler essere puntigliosi, stando al cambio euro-sterlina di ieri) per un Barolo Monfortino Riserva Giacomo ...

Il 12 settembre a Londra la casa d’aste americana Zachy’s, specializzata in vino, debutterà con la sua prima vendita in Europa e le bottiglie che batterà proverranno dalla famosa “Enoteca Pinchiorri”.Se una bottiglia a cena vi basta, forse ve la cavate con appena 4.216 euro (e 86 centesimi, a voler essere puntigliosi, stando al cambio euro-sterlina di ieri) per un Barolo Monfortino Riserva Giacomo ...