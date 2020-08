Energia pulita: un dispositivo “replica” la fotosintesi (Di martedì 25 agosto 2020) Un gruppo di ricercatori è riuscito a mettere a punto un interessante dispositivo in grado di produrre carburante utilizzando solamente acqua, anidride carbonica e la luce solare come la fotosintesi delle piante. Che sia un nuovo approccio per pensare all’Energia pulita? La sfida energetica è sempre più difficile: come soddisfare la richiesta delle attività umane senza però inquinare ed essere dipendenti da fonti non rinnovabili? La ricerca si muove in molti fronti, ad esempio migliorando l’efficienza delle attuali tecnologie come i pannelli fotovoltaici oppure la scommessa sulla fusione fredda, le cui sperimentazioni stanno prendendo piede in tutto il mondo. Ma anche i combustibili di nuova generazione possono rappresentare una buona possibilità per ... Leggi su tuttotek

CaleEuropaEdic : L'#UE sta promuovendo attivamente la transizione dell'#Europa verso una società a basse #emissioni di carbonio, e s… - C3vLocke : @APossevino @nessuno39328107 @LorenzoZL74 @lofioramonti @MicheleMauriMI ma poi il nucleare è ad ora l'energia più p… - mplusarch : RT @sebazanolli: Come in Italia In Corea del Sud ???? , i pannelli solari al centro dell'autostrada hanno una pista ciclabile al di sotto: i… - sebazanolli : Come in Italia In Corea del Sud ???? , i pannelli solari al centro dell'autostrada hanno una pista ciclabile al di so… - 515GlobalEnergy : Il CEO di 5-15 Global Energy Tom Cummins ci spiega 4 diversi modi di guadagnare in 5-15 Global Energy. Il nostro s… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia pulita Record energia pulita. In primavera oltre il 50% dell'elettricità è rinnovabile Il Sole 24 ORE Saipem svilupperà un parco eolico offshore in Emilia-Romagna

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Saipem parteciperà allo sviluppo di un parco eolico nel Mare Adriatico davanti alle coste di Ravenna. Conferma così la sua presenza sempre più attiva nell’ambito dell ...

Poste Italiane: azienda sempre più green anche in provincia di Asti

Poste Italiane rafforza la flotta green e continua a viaggiare ad energia pulita anche in provincia di Asti. Sono 50 i mezzi ecologici in forza nei 2 Centri di Distribuzione del territorio che ogni gi ...

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Saipem parteciperà allo sviluppo di un parco eolico nel Mare Adriatico davanti alle coste di Ravenna. Conferma così la sua presenza sempre più attiva nell’ambito dell ...Poste Italiane rafforza la flotta green e continua a viaggiare ad energia pulita anche in provincia di Asti. Sono 50 i mezzi ecologici in forza nei 2 Centri di Distribuzione del territorio che ogni gi ...