Emma Marrone, mai visto il fratello Checco? La somiglianza è incredibile (Di martedì 25 agosto 2020) Si può affermare con certezza che Emma Marrone, dopo il suo indimenticabile esordio nel talent Amici di Maria De Filippi, abbia letteralmente sfondato nel panorama musicale italiano. L’onda del successo ha subito bussato alla porta della celebre voce, che l’ha saputa cavalcare senza alcun tipo di esitazione e con grande sicurezza. Oggi l’interprete bionda è senza dubbio una delle pop-star più amate dalla penisola italiana e non solo. La fortuna è sempre stata dalla sua parte professionalmente parlando. Emma Marrone però è stata sfortunata in amore ma, soprattutto, a livello salutare. Come tutti già sapranno, la cantante di fama nazionale ha dovuto affrontare ben due volte una terribile malattia, il cancro. La sconfinata forza emotiva della stella ... Leggi su tuttivip

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Occhi Profondi - cacatamondiale : Emma marrone chs ha un attacco di diarrea sul palco...jo cero -