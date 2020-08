Emma Marrone Instagram, affascinante e malinconica sul bagnasciuga: «Sei stupenda!» (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo la vittoria della nona edizione di Amici Di Maria De Filippi, la carriera di Emma Marrone ha letteralmente preso il volo. La cantante ha collezionato un successo dopo l’altro, fino ad arrivare al famoso palco del Festival di Sanremo. Il 25 ottobre 2019 è uscito il suo ultimo album intitolato Fortuna e ora Emma è pronta a tirar fuori un nuovo singolo intitolato Latina. La nuova canzone uscirà il 28 Agosto 2020 e l’artista ha pensato bene di comunicare la data ai suoi fan con un post social affascinante e malinconico al tempo stesso. Lo scatto su Instagram di Emma Marrone ha completamente catturato l’attenzione dei followers, i quali hanno immediatamente lasciato un like o un commento. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

