Eliana Michelazzo: “Selvaggia Roma? I suoi followers sono tutti comprati!” (Di martedì 25 agosto 2020) Eliana Michelazzo, sentita da Leggilo.org, lancia nuove accuse all’ex amica Selvaggia Roma, accusandola di essere in cerca di visibilità. Guerra aperta tra Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. Le due – un tempo molto amiche – sono ai ferri corti da quando Selvaggia ha avuto una notte di sesso con l’ex fidanzato di Eliana. Da allora … L'articolo Eliana Michelazzo: “Selvaggia Roma? I suoi followers sono tutti comprati!” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

silentloudly : RT @Mitrucco: Segnalo catfight importante tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo con quest’ultima che accusa la prima di rubare e fare la… - LadyNews_ : #ElianaMichelazzo accusa #SelvaggiaRoma: 'Ladra, mi hai rubato mezzo guardaroba' - blogtivvu : Eliana Michelazzo, foto del fondoschiena senza filtri: Dagospia la “sbugiarda” e mostra la cellulite.? ?? Ti raccon… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: ELIANA MICHELAZZO PORTA A SPASSO UN LATO B CHE GRONDA CELLULITE DA TUTTI I PORI MA POI... - blogtivvu : Eliana Michelazzo, foto del suo fondoschiena senza filtri Photoshop: Dagospia la “sbugiarda” e mostra la cellulite… -

Ultime Notizie dalla rete : Eliana Michelazzo

TuttiVip

Pamela Prati e le sue due ex manager, Dona Pamela ed Eliana Michelazzo, hanno rivelato di esser state vittime di account falsi durante lo scandalo del “fidanzato fantasma”.Eliana Michelazzo è stata paparazzata in Costa Smeralda col il lato B (e cellulite) in bella mostra. Sui social l’ex manager di Pamela Prati ha postato uno scatto con lo stesso bikini utilizzato in sp ...