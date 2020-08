Eliana Michelazzo, la foto social è super ritoccata. E il confronto con l’originale è impietoso (Di martedì 25 agosto 2020) Sebbene Eliana Michelazzo, ex collaboratrice di Pamela Prati protagonista del caso ‘Pratiful’, sia stata immortalata sul litorale della Costa Smeralda con un lato B perfetto, Dagospia ha smascherato i suoi scatti fotografici pubblicando una foto senza ritocchi e il risultato è stato impietoso. “Ma che succede a Eliana Michelazzo? O meglio, al suo Lato B?”, si chiede il sito diretto da Roberto D’Agostino mettendo a confronto una foto pubblicata su Instagram dall’ex manager di Pamela Prati, finita al centro qualche mese fa del caso Mark Caltagirone, e una scattata invece “a tradimento” da qualcuno che si trovava in spiaggia. “Azzo che chiappone, la ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Eliana Michelazzo: “Selvaggia Roma? I suoi followers sono tutti comprati!” - #Eliana #Michelazzo: #“Selvaggia… - silentloudly : RT @Mitrucco: Segnalo catfight importante tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo con quest’ultima che accusa la prima di rubare e fare la… - LadyNews_ : #ElianaMichelazzo accusa #SelvaggiaRoma: 'Ladra, mi hai rubato mezzo guardaroba' - blogtivvu : Eliana Michelazzo, foto del fondoschiena senza filtri: Dagospia la “sbugiarda” e mostra la cellulite.? ?? Ti raccon… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: ELIANA MICHELAZZO PORTA A SPASSO UN LATO B CHE GRONDA CELLULITE DA TUTTI I PORI MA POI... -

Ultime Notizie dalla rete : Eliana Michelazzo

TuttiVip

Pamela Prati e le sue due ex manager, Dona Pamela ed Eliana Michelazzo, hanno rivelato di esser state vittime di account falsi durante lo scandalo del “fidanzato fantasma”.Eliana Michelazzo è stata paparazzata in Costa Smeralda col il lato B (e cellulite) in bella mostra. Sui social l’ex manager di Pamela Prati ha postato uno scatto con lo stesso bikini utilizzato in sp ...