“Eliana Michelazzo gronda cellulite da tutti i pori”, dice Dagospia. Ma non ne ha diritto (Di martedì 25 agosto 2020) Dagospia ha fotografato Eliana Michelazzo al mare, notando una differenza tra le foto postate su Instagram e il suo fisico reale. Ma forse il punto non è questo, quanto il fatto che ci può essere scoop rimanendo nel decoro. Ma alcuni titoli, alcuni appellativi… vanno oltre. “AZZO CHE CHIAPPONE, LA Michelazzo! A BAJA SARDINIA, IN … L'articolo “Eliana Michelazzo gronda cellulite da tutti i pori”, dice Dagospia. Ma non ne ha diritto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

zazoomblog : Eliana Michelazzo: “Selvaggia Roma? I suoi followers sono tutti comprati!” - #Eliana #Michelazzo: #“Selvaggia… - silentloudly : RT @Mitrucco: Segnalo catfight importante tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo con quest’ultima che accusa la prima di rubare e fare la… - LadyNews_ : #ElianaMichelazzo accusa #SelvaggiaRoma: 'Ladra, mi hai rubato mezzo guardaroba' - blogtivvu : Eliana Michelazzo, foto del fondoschiena senza filtri: Dagospia la “sbugiarda” e mostra la cellulite.? ?? Ti raccon… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: ELIANA MICHELAZZO PORTA A SPASSO UN LATO B CHE GRONDA CELLULITE DA TUTTI I PORI MA POI... -

Ultime Notizie dalla rete : “Eliana Michelazzo ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia