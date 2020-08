Elezioni Usa 2020, la convention repubblicana. Trump all’attacco della “sinistra socialista”. Haley: “Non siamo razzisti” (Di martedì 25 agosto 2020) Elezioni Usa 2020, prima serata della convention repubblicana: cosa è successo L’apertura della convention repubblicana di Charlotte, nella Carolina del Nord, di stanotte è stata fortemente nel segno di Donald Trump, la cui candidatura alle Elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre è stata confermata ufficialmente: mentre i vari ospiti della prima serata si collegavano dal Mellon Auditorium di Washington DC, il presidente americano è intervenuto direttamente dalla Casa Bianca, dove ha accolto anche alcuni ospiti. Il tycoon è stato protagonista di un lungo discorso, durato circa 52 minuti, in cui si è preso tutta la scena. Ma anche gli ... Leggi su tpi

