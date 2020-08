Effetto Ritiro del Napoli, il Sindaco, cercasi personale ovunque Caruso (Di martedì 25 agosto 2020) L'Aquila - "Le pagine facebook dei commercianti di Castel di Sangro sono piene di 'cercasi personale'. Qualcosa vorrà dire...". Così il Sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso spiega perchè l'operazione Ritiro del Napoli lo rende "Contento a prescindere, prima ancora dell'arrivo della squadra ieri. C'è stato un Effetto notevole, appena appresa la notizia: la curiosità dei tifosi napoletani l'abbiamo percepita subito. Non solo: i commercianti mi hanno spiegato che dal 1 gennaio al 15 agosto avevano fatturato più di tutto il 2019 nonostante i 3 mesi del lock down, e si sa, che il dato fiscale non mente. Ha tirato l'idea delle aree interne free e insieme l'immagine che da luglio in poi si ... Leggi su abruzzo24ore.tv

