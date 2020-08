Ecco il Rapporto sulla ricostruzione post-sisma 2016. Legnini: “Almeno 5 mila cantieri saranno aperti entro la prossima primavera” (Di martedì 25 agosto 2020) Il Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini (nella foto), ha diffuso il Rapporto sullo stato di avanzamento della ricostruzione privata e pubblica nel Centro Italia a quattro anni dal primo degli eventi sismici del 2016, quello che il 24 agosto ha colpito Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto. “I dati che pubblichiamo – scrive il Commissario nella prefazione al Rapporto, rimarcando le lentezze del processo – parlano di 5.325 progetti approvati nei quattro anni passati, di cui 2.544 già realizzati e 2.758 cantieri In corso per la ricostruzione privata; le opere pubbliche finanziate sono 1.405, delle quali concluse solo 86 ed i ... Leggi su lanotiziagiornale

