Eboli, proiezione del film “ Il delitto Mattarella”. Ingresso libero (Di martedì 25 agosto 2020) Comune di Eboli, associazione Libertà e Giustizia e TamTam Digifest presentano il film “Il delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Organizzata da Comune di Eboli, circolo di Piana del Sele di Libertà e Giustizia e cooperativa Tam Tam la proiezione del film “Il delitto Mattarella” si inserisce come wild card all’interno … Leggi su 2anews

sinapsinews : Proiezione de 'Il delitto Mattarella' di A.Grimaldi a Eboli per Tam tam Digifest - 31 agosto - Comune di Eboli, ass… - sinapsinews : Proiezione de 'Il delitto Mattarella' di A.Grimaldi a Eboli per Tam tam Digifest - 31 agosto - Quasimezzogiorn : #Eboli (SA), il 31 agosto la proiezione del film “Il #delitto #Mattarella” di Aurelio Grimaldi - Il_Mezzogiorno : Proiezione de “Il delitto Mattarella” a Eboli per TamtamDigiFest -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli proiezione Eboli, proiezione del film “ Il delitto Mattarella”. Ingresso libero 2anews Checco Zalone a 'I Ragazzi del Cinema America': "Distanziatevi mentre guardate il mio film"

Tolo Tolo, il film di Checco Zalone spiegato facile a tutti Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone in tutti i cinema italiani, sta spaccando l'opinione pubblica. A qualcuno piace tanto, a qualcun a ...

Tolo Tolo, il film di Checco Zalone spiegato facile a tutti Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone in tutti i cinema italiani, sta spaccando l'opinione pubblica. A qualcuno piace tanto, a qualcun a ...