È passata mezzanotte: che fine ha fatto l’ordinanza di Musumeci? (Di martedì 25 agosto 2020) Noi non sappiamo che ora sia nel Regno di Sicilia, dove il pascià Nello Musumeci comanda a colpi di ordinanze-spettacolo. Tuttavia nel continente si sono fatte le 7,30 e per ora non c’è traccia di alcun tipo di rispetto dell’ordine del dittatore dello Stato Libero di Palazzo d’Orléans. Pare quindi che nonostante sia passata la mezzanotte di lunedì (ma la notizia, lo ripetiamo, è da confermare) i migranti che secondo l’ordinanza dovevano sparire entro 48 ore (e sennò? Sennò vado ar Colosseo e me butto de sotto!) non abbiano deciso di autoinfilarsi in un buco spazio-temporale per teletrasportarsi dove vogliono ma lontano dall’isola. Strano, eppure Musumeci lo aveva promesso! È passata mezzanotte: che ... Leggi su nextquotidiano

Il bollettino choc della Sicilia: "65 nuovi casi, 58 migranti"

In Sicilia la situazione sul fronte della gestione dell'immigrazione è sempre più fuori controllo. I casi di contagio tra i migranti aumentano e l'isola deve fare i conti con una bomba Covid da non so ...

