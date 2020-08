Dzeko-Roma, si decide il futuro: in settimana l'incontro tra il bomber e Fienga. Juventus pronta all'affondo (Di martedì 25 agosto 2020) È Edin Dzeko il prescelto della dirigenza della Juventus per rinforzare l'attacco a disposizione di Andrea Pirlo nella prossima stagione Leggi su 90min

MarioGiunta : Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - claudiolallo : @Sardanapalooo @Inter @OfficialASRoma Facciamo che Conte rimane. Va Petrachi e da noi Ausilio. Dzeko Florenzi Small… - psnbcnr : RT @75_voice: DZEKO JUVENTUS ICARDI ROMA HIGUAIN NEWCASTLE DALLA FRANCIA DICONO QUESTO!!@Sardanapalooo @DiMarzio @psbrdx @Andrea_DiCarlo - junews24com : Dzeko Juve, l'attaccante ha già detto 'sì': manca l'accordo con la Roma - - JantasOO : RT @75_voice: DZEKO JUVENTUS ICARDI ROMA HIGUAIN NEWCASTLE DALLA FRANCIA DICONO QUESTO!!@Sardanapalooo @DiMarzio @psbrdx @Andrea_DiCarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko Roma

In casa Milan in primo piano c'è sempre la questione legata al rinnovo di Ibrahimovic, ma il mercato rossonero non ruota solo intorno allo svedese. Per la situazione Ibra comunque Paolo Maldini ha fat ...Juve Dzeko, la settimana decisiva: manca l’accordo con i giallorossi, ma ormai il bosniaco sembra aver già detto sì ai bianconeri La Juventus è a caccia della punta da regalare ad Andrea Pirlo. L’atta ...