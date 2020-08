Dzeko Juventus, Paratici lo vuole a Torino: arriva la risposta della Roma (Di martedì 25 agosto 2020) Dzeko Juventus – Con la cessione di Higuain ormai alle porte, come ha confermato anche Pirlo in conferenza stampa, è anzi probabile che i bianconeri cerchino non uno ma due attaccanti. I nomi? Da Zapata a Milik, da Jimenez a Dzeko. Quest’ultimo sembra avere le caratteristiche giuste per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Ha 34 anni, ma il suo valore non si discute e lo confermano anche i 19 gol segnati nell’ultima stagione giallorossa. Dzeko Juventus, le ultimissime sul bosniaco Secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso però non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo numero nove. Troppo importante Dzeko per il gioco di Paulo Fonseca, troppo importante anche per il ruolo di leader carismatico che il bosniaco ha ... Leggi su juvedipendenza

