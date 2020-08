Dune: Jason Momoa è il protagonista segreto del film? (Di martedì 25 agosto 2020) L'attenzione dei fan si concentra sul personaggio di Jason Momoa, Duncan Idaho, che potrebbe diventare il protagonista segreto di Dune. Secondo una teoria, Jason Momoa potrebbe essere il protagonista segreto di Dune. Il suo Duncan Idaho potrebbe avere un ruolo preminente nella storia e non essere semplicemente un personaggio di contorno. L'ipotesi arriva da Inverse.com, che analizza la storia firmata da Frank Herbert. Nel primo romanzo di Dune, Duncan Idaho è il vero duro della Casata Atreides: è uno spadaccino esperto, un lottatore e non teme rivali. In una recente intervista, Jason Momoa ha paragonato il suo personaggio in Dune ad Han ... Leggi su movieplayer

