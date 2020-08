Due tempeste nel Golfo del Messico: Marco perde potenza ma Laura ora punta la costa meridionale degli USA [MAPPE] (Di martedì 25 agosto 2020) La tempesta tropicale Laura, che sta per diventare un uragano, ha provocato almeno 24 vittime ad Haiti e nella Repubblica Dominicana, ha colpito l’ovest di Cuba e si dirige ora verso le coste degli Stati Uniti. La costa meridionale degli USA è anche minacciata dagli un’altra tempesta, Marco, che invece ha perso potenza. Molto raro che due fenomeni meteo di questa portata si succedano in tempi molto ravvicinati nel Golfo del Messico. A Cuba la tempesta Laura ha generato forti piogge e inondazioni ma nessun danno grave. Dopo la sua intensificazione, Laura è attesa sulle coste della Louisiana. Oltre un centinaio di piattaforme petrolifere del Golfo del ... Leggi su meteoweb.eu

