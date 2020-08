Due arresti per tentato furto (Di martedì 25 agosto 2020) Roma – Due arresti della polizia,in poche ore, per tentato furto a Roma. In via Pietro Bembo, nel quartiere Primavalle, un 19enne è stato fermato per tentato furto in appartamento. Il giovane e’ stato trovato dagli agenti del Reparto Volanti e dai colleghi del commissariato Aurelio in una soffitta condominiale. A chiamare il 112 i vicini insospettiti dai rumori. Sempre nella notte sono finiti in manette due cittadini originari della Tunisia, di 32 e 34 anni, per tentato furto pluriaggravato in concorso e resistenza. I due sono stati fermati in via Ludovico Muratori, in zona centro, mentre cercavamo di rubare un’auto. Bloccati, sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso. A chiamare la polizia e’ stato un passante. Leggi su romadailynews

