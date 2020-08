Dopo il ribaltone e le inchieste la Valle D’Aosta torna al voto (Di martedì 25 agosto 2020) Era il 13 dicembre del 2019 quando l’allora Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Antonio Fosson, veniva indagato per scambio elettorale politico mafioso insieme a tre suoi assessori nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Dda di Torino sul condizionamento delle elezioni regionali del 2018 da parte della ’ndrangheta. Fosson era a capo del movimento autonomista Pour Notre Vallée (una delle molteplici scissioni dell’ex “partito stato” dell’Union Valdôtaine) ed era divenuto presidente solo Dopo che, per la prima volta nella storia della … Continua L'articolo Dopo il ribaltone e le inchieste la Valle D’Aosta torna al voto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

marisavillani : RT @GeMa7799: “Chi lo dice che è positivo?”. Santanché, ribaltone dopo la telefonata con Briatore: “Il suo vero problema'... Ospite a In On… - Mariann84321559 : RT @GeMa7799: “Chi lo dice che è positivo?”. Santanché, ribaltone dopo la telefonata con Briatore: “Il suo vero problema'... Ospite a In On… - zazoomblog : “Chi lo dice che è positivo?”. Santanché ribaltone dopo la telefonata con Briatore: &ldqu… - fabioferrero71 : RT @Libero_official: “Chi lo dice che è positivo?”. #Santanché, ribaltone dopo la telefonata con #Briatore: “Il suo vero problema' #coronav… - noitre32 : RICOVERATO “Chi lo dice che è positivo?”. Santanché, ribaltone dopo la telefonata con Briatore: “Il suo vero proble… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo ribaltone

Cinque giorni dopo, in casa Inter la bufera è passata. E tra Antonio Conte e la società è riscoppiata la pace. Quello che sembrava impossibile dopo lo sfogo del tecnico salentino al termine della fina ...Oggi il primo giorno dopo il ribaltone causato dal ko in Champions. Nessun modulo rigido, l'obiettivo è trovare la formula per Dybala-Ronaldo. "E Pirlo scopre la Signora", titola il Corriere dello Spo ...