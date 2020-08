Dopo decenni l’Africa ha sconfitto la poliomielite, e lo ha fatto grazie ai vaccini (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo decenni l’Africa ha sconfitto la poliomielite, e lo ha fatto grazie ai vaccini L’Africa sarà presto dichiarata libera dalla poliomielite selvaggia, grazie ad una massiccia campagna di vaccinazioni. Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Dopo decenni di incessante lavoro da parte degli organismi sanitari sanitari internazionali, dei governi nazionali e locali, dei volontari delle comunità e dei pazienti, a quattro anni dall’ultimo caso di polio registrato nel continente, finalmente ad agosto dovrebbe arrivare la conferma che l’Africa è libera dal virus. La certificazione deve essere rilasciata dalla Africa ... Leggi su tpi

carlogubi : Siete a dieci pagine dalla realtà. E' una realtà che fa male, perchè rivela che da decenni vi imbrogliano per fare… - FidanzaCarlo : #Erdogan continua la vergognosa #islamizzazione degli ex luoghi di culto cristiani. Dopo #SantaSofia, anche… - Franconuvolari : @LaVeritaWeb Negli ultimi decenni ci hanno avvelenato con prodotti di m....a, tutt’ora lo stanno facendo indisturba… - Fabio_Pivetta : @LegaSalvini Dopo decenni ai vertici nazionali e rappresentanti dell'Italia ai vertici europei, se denunciate quest… - cominif : RT @carlogubi: Siete a dieci pagine dalla realtà. E' una realtà che fa male, perchè rivela che da decenni vi imbrogliano per fare soldi e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo decenni Carignola (PD): «Dopo decenni, Varese risolve il problema Largo Flaiano malpensa24.it Dopo le parole di Draghi

«I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libert ...

I 5 segreti di bellezza di Sandra Bullock per una pelle luminosa dopo i 50 anni

Da oltre tre decenni calca le scene di Hollywood da protagonista. È tra le attrici più pagate e amate. E, nonostante la carriera piena, Sandra Bullock riesce, da sola e con molta riservatezza, a dedic ...

«I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libert ...Da oltre tre decenni calca le scene di Hollywood da protagonista. È tra le attrici più pagate e amate. E, nonostante la carriera piena, Sandra Bullock riesce, da sola e con molta riservatezza, a dedic ...