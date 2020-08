Donald Trump Jr alla convention GOP: «Biden è come il mostro di Loch Ness» (Di martedì 25 agosto 2020) Donald Trump Junior è intervenuto durante la prima serata della convention GOP (repubblicana) del 24 agosto per supportare la rielezione del padre. Ovviamente, non sono mancati gli attacchi contro il candidato democratico Joe Biden, che Trump Jr ha chiamato mostro di Loch Ness. Durante il discorso, Donald Trump Jr ha avvertito gli elettori repubblicani che Biden si sarebbe avvicinato all’estrema sinistra radicale e che, se eletto, fermerebbe la ripresa economica del Paese. «Joe Biden è praticamente il mostro di Loch Ness della palude», ha detto Trump Jr incitando la folla. «Nel ... Leggi su giornalettismo

