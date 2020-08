Domani si celebra la Giornata Mondiale del Cane (Di martedì 25 agosto 2020) Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane, nata dalla volontà di dedicare un riconoscimento speciale a questo animale meraviglioso, inesauribile fonte di benessere psicologico e fisico per l’uomo. La Giornata Mondiale del Cane è un’occasione per sensibilizzare chi non comprende l’enorme importanza di questi animali da compagnia, la cui salute è interesse di tutta la collettività. “Il 40% delle famiglie italiane vive con un Cane e/o un gatto. Gli alimenti per questi animali d’affezione e le prestazioni veterinarie sono gravati da un’aliquota IVA al 22%, al pari di un bene di lusso. In Germania, in considerazione della quotidianità d’utilizzo e del ruolo degli ... Leggi su meteoweb.eu

marchess88 : Domani si celebra il 4°anniversario del terremoto del #CentroItalia che nel 2016 fece 299 morti ad #Amatrice (RI) - Alessandria24C : Alessandria - Domani al Cristo si celebra il primo matrimonio post lockdown: si sposa il pasticcere Emilio Gallina… - SartoriEle1967 : RT @CretellaRoberta: Bologna celebra Chaplin, gli 80 anni del Grande dittatore: Domani in piazza Maggiore, in attesa de 'Il Cinema Ritrovat… - CretellaRoberta : Bologna celebra Chaplin, gli 80 anni del Grande dittatore: Domani in piazza Maggiore, in attesa de 'Il Cinema Ritro… - fisco24_info : Bologna celebra Chaplin, gli 80 anni del Grande dittatore: Domani in piazza Maggiore, in attesa de 'Il Cinema Ritro… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani celebra Domani si celebra la Giornata Mondiale del Cane Meteo Web Domani riapre al pubblico il Museo regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa

Riapre domani al pubblico il Museo Archeologico Regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa, uno dei piu' importanti musei archeologici d'Europa per la documentazione della preistoria e della protostoria della ...

KOBE BRYANT AVREBBE COMPIUTO OGGI 42 ANNI/ Milan, ricordo nel suo compleanno “manchi”

Il grande campione Kobe Bryant avrebbe compiuto oggi 42 anni: domani sarà il giorno della memoria e del dolore per i fan di Black Mamba, il ricordo del Milan Un campione indimenticabile: così è consid ...

Riapre domani al pubblico il Museo Archeologico Regionale 'Paolo Orsi' di Siracusa, uno dei piu' importanti musei archeologici d'Europa per la documentazione della preistoria e della protostoria della ...Il grande campione Kobe Bryant avrebbe compiuto oggi 42 anni: domani sarà il giorno della memoria e del dolore per i fan di Black Mamba, il ricordo del Milan Un campione indimenticabile: così è consid ...