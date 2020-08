"Dobbiamo resistere 6 mesi. Oltre al vaccino, speranze da nuove cure" (Di martedì 25 agosto 2020) “Nei prossimi tre mesi inizieremo ad avere i dati sull’efficacia del vaccino che abbiamo iniziato a sperimentare. Non si tratta di arrivare prima degli altri, ciò che importa è fare bene le cose. E avere un vaccino italiano per Sars-CoV-2 è importantissimo, non dipenderemo da latri Paesi”. Lo afferma il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’.“Per una previsione mi affido a ciò che ha detto negli Stati Uniti, il professore Anthony Fauci, direttore dell’Istituto malattie infettive americano: vaccini su vasta scala potrebbero essere pronti nel primo trimestre 2021, ma dipende da come andranno le sperimentazioni - continua Ippolito - Lasciamo perdere quanto dicono Putin o la ... Leggi su huffingtonpost

marcoccccc : @SimonettaRidol8 Anke io lavoro con mascherina.. Dobbiamo resistere - SaCe86 : #Covid, direttore Spallanzani: «Dobbiamo resistere altri 6 mesi, speranze anche dalle nuove cure» - infoitsalute : Covid, direttore Spallanzani: «Dobbiamo resistere altri 6 mesi, speranze anche dalle nuove cure» - zazoomblog : Covid direttore Spallanzani: Dobbiamo resistere altri 6 mesi speranze anche dalle nuove cure - #Covid #direttore… - mauroev : Covid, direttore Spallanzani: «Dobbiamo resistere altri 6 mesi, speranze anche dalle nuove cure» -

Ultime Notizie dalla rete : Dobbiamo resistere Covid, direttore Spallanzani: «Dobbiamo resistere altri 6 mesi, speranze anche dalle nuove cure» Il Messaggero "Dobbiamo resistere 6 mesi. Oltre al vaccino, speranze da nuove cure"

“Nei prossimi tre mesi inizieremo ad avere i dati sull’efficacia del vaccino che abbiamo iniziato a sperimentare. Non si tratta di arrivare prima degli altri, ciò che importa è fare bene le cose. E av ...

Chi zoppica e fatica a camminare dovrà mettere una protesi all’anca?

Se una persona fa grande fatica ad alzarsi dalla sedia, zoppica per alcuni minuti quando cammina dopo essere stata seduta a lungo, non riesce a fare lunghe passeggiate si possono supporre problemi all ...

“Nei prossimi tre mesi inizieremo ad avere i dati sull’efficacia del vaccino che abbiamo iniziato a sperimentare. Non si tratta di arrivare prima degli altri, ciò che importa è fare bene le cose. E av ...Se una persona fa grande fatica ad alzarsi dalla sedia, zoppica per alcuni minuti quando cammina dopo essere stata seduta a lungo, non riesce a fare lunghe passeggiate si possono supporre problemi all ...