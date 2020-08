Dj morta, il padre di Viviana: «Ricerche superficiali, mi sono girati i coco***oni: se hai 16mila fotogrammi devi guardarli» (Di martedì 25 agosto 2020) «Quando ho saputo che già all?indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i co...i». È quanto dice Luigino Parisi, il padre... Leggi su ilmattino

toore___ : Di me ok bravo Di mio padre bhe non ci vuole tanto a scopare di più di un persona morta PS. SI NU GRAND STRUNZ - Notiziedi_it : Dj morta, il padre di Viviana: «Ricerche superficiali, mi sono girati i coco***oni: se hai 16mila fotogrammi devi g… - LaStampaTV : VIDEO | Dj morta, il padre di Viviana: 'Le ricerche sono state superficiali' - ItsMartinaG98 : Mio padre ha appena detto a mia mamma al telefono che per lui sono morta e non vuole più saperne di me. Voi come state? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Dj morta, il padre di Viviana: «Ricerche superficiali, mi sono girati i co..ni. Se hai 16mila fotogrammi devi guardarli» https… -

Ultime Notizie dalla rete : morta padre ++ Dj morta: padre accusa, 'ricerche superficiali' ++ - Ultima Ora Agenzia ANSA Bimbo morto a Modica, la madre già indagata a luglio per maltrattamenti

Modica, 25 agosto 2020 - Prima all'ospedale di Noto per contusioni. Poi al pronto soccorso di Modica per un trauma cranico, che, secondo l'autopsia, sarebbe stato fatale. Si continua a fare luce sulla ...

Dj morta, secondo il padre Luigino ricerche superficiali

Molti i dubbi della famiglia sulla morte di Viviana e Gioele ...

Modica, 25 agosto 2020 - Prima all'ospedale di Noto per contusioni. Poi al pronto soccorso di Modica per un trauma cranico, che, secondo l'autopsia, sarebbe stato fatale. Si continua a fare luce sulla ...Molti i dubbi della famiglia sulla morte di Viviana e Gioele ...