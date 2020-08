Dj morta, il padre di Viviana: 'Ricerche superficiali, mi sono girati i co..ni. Se hai 16mila fotogrammi devi guardarli' (Di martedì 25 agosto 2020) ' Quando ho saputo che già all'indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i co...i '. E' quanto dice Luigino Parisi , il padre di Viviana Parisi arrivando al ... Leggi su leggo

