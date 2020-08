Disney+ catalogo Film: Mulan dal 4 settembre a 21.99 € (Di martedì 25 agosto 2020) Disney+ catalogo Film: la lista dei Film Marvel, classici Disney e Pixar, documentari National Geographic disponibili in catalogo. Disney+ è in Italia dal 24 marzo 2020, tra Film, serie tv, cartoni animati e documentari ce ne è per tutti i gusti. Nel servizio streaming ci saranno titoli che fanno parte della galassia Disney, che negli ultimi decenni si è espansa ulteriormente dai classici che tutti conosciamo. Disney+ infatti includerà Film e serie tv del mondo Marvel, Star Wars, i lungometraggi animati della Pixar e gli show di National Geographic. Cliccando qui trovi tutte le notizie dalle serie tv di Disney+ Ecco cosa è appena arrivato e cosa arriverà nei prossimi mesi (lista ... Leggi su dituttounpop

HaaaveYouMetJJ : Ho bisogno che Disney+ metta Jonas e Jonas L.A anche nel catalogo italiano. - JeAVRIL93 : @AlexSgaravatto ma se non lo usi ?? vedi tu però tipo io pago disney+ meno di 5 euro al mese ma se non cambia il cat… - Nerdmovieprod : Disney+: in arrivo una sezione dedicata agli adulti? [RUMOR] #alien #catalogo #deadpool #DieHard - Nextplayer_it : Mulan (probabilmente) e The wolverine saranno aggiunti nel catalogo di Disney+ di settembre - CretInBed : @softiechandler Prime video conviene per il prezzo: con 36€/anno (la metà se sei studente universitario) puoi avere… -