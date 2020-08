Diretta Juve, Pirlo in conferenza stampa alle 15: inizia l'avventura (Di martedì 25 agosto 2020) TORINO - Ieri il primo allenamento, oggi la conferenza stampa di presentazione. È ufficialmente iniziata l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve . Il nuovo tecnico bianconero ha già ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Diretta Juve, Pirlo in conferenza stampa alle 15: inizia l'avventura: Sale l'attesa per la presentazione del nuovo… - romah24_ : Di Marzio in diretta: Milik per ora non ascolta nessun'offerta se non quella della Juve - romah24_ : Di Marzio in diretta ora su Sky: La Juve non ha ancora presentato nessuna offerta alla Roma che non vorrebbe cederlo - mairzuc23 : @FulvioNunziata @FrankRuJuve @RBaronio @juventibus @Pirlo_official @juventusfc Dovremmo prendere esempio da chi non… - RunawayAgain : @ilrompicoglion5 @PePirlo_ @Gazzetta_it 28 MILIONI BEN SPESI. Chissà chi li avrà spesi ed avrà fatto l'affare secon… -