DIRETTA CONFERENZA STAMPA GATTUSO – Ultime novità (Di martedì 25 agosto 2020) DIRETTA CONFERENZA STAMPA GATTUSO e presentazione Ritiro Napoli Castel di Sangro – Aurelio De Laurentiis, Gennaro GATTUSO e Cristiano Giuntoli presentano la stagione del Napoli dal palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Queste le loro parole raccolte da Giornal.it per i propri lettori. DIRETTA CONFERENZA STAMPA GATTUSO – Ultime novità Clicca F5 per aggiornare Marsiglio (Presidente Regione Abruzzo): “Il Napoli era abituato a fare il ritiro in altre località invidiate dai nostri cittadini. L’Abruzzo può ambire al top della qualità, può ospitare una delle squadre top del mondo. Ci sono 80 milioni di tifosi nel mondo in un censimento non ancora finito. Questo ... Leggi su giornal

tvdellosport : ?? CONFERENZA ANDREA PIRLO ?? Le prime parole, all'inizio del ritiro, del nuovo allenatore della #Juventus ?? Segu… - ilpost : La prima conferenza stampa di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus in diretta streaming - calciomercatoit : LIVE #Pirlo???: 'Voglio riportare entusiasmo. Ho detto ai miei calciatori che dobbiamo sempre avere il pallone e qua… - MarcoDiMaro : La diretta video della conferenza la vpotete seguire sulle pagine FB dei vari siti e penso qualche tv locale. Sta iniziando - calciomercatoit : ??#Juventus - La conferenza stampa di #Pirlo LIVE ?? -