Diamanti è sicuro: “Pirlo ha più personalità di Cristiano Ronaldo” (Di martedì 25 agosto 2020) Alessandro Diamanti senza freni in un'intervista al Corriere dello Sport. L'attuale trequartista del Western United di Melbourne in Australia ha parlato del calcio italiano ed in particolare del neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo.Diamanti: "Pirlo predestinato con più personalità di CR7"caption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454" Pirlo (twitter Juventus)/caption"Andrea è un predestinato, è umile e sa mettersi in discussione. Il calcio ce l'ha in testa e vincerà anche da allenatore", ha assicurato Diamanti. "Agnelli ci ha visto lungo e secondo me è il miglior presidente d'Italia". E ancora: "Pirlo può fare tutto nella vita, ha un talento infinito ed è talmente intelligente che se gli dai una macchina di Formula uno, dopo tre mesi te lo trovi a rendere la ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Diamanti sicuro Buon compleanno Sean Connery, 90 anni per sempre Bond - Lifestyle Agenzia ANSA Sean Connery, 90 anni al servizio di Sua Maestà (la Scozia)

L’attore scozzese, appena eletto il miglior James Bond della saga di 007, dona l’intero cachet di “Una cascata di diamanti”, 1,2 milioni di dollari, per fondare lo Scottish International Education Tru ...

Sean Connery, i 90 anni di un divo senza tempo

LONDRA - Mai titolo fu più azzeccato: "Highlander" non è solo il suo film del 1986 in cui interpreta un maestro d'armi spagnolo immortale come il suo allievo Christopher Lambert, ma è l'emblema di Sea ...

