Decreto Agosto: le misure per le imprese (Di martedì 25 agosto 2020) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, per continuare a sostenere il rilancio dell'economia del Paese colpita dall'emergenza ... Leggi su finanza.repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Agosto Decreto Agosto: cos’è, cosa prevede testo in conversione, bonus novità The Italian Times Decreto Agosto: il pacchetto di misure per rilanciare il settore cultura

Dagli sgravi contributivi per le imprese culturali al proseguimento delle indennità per i lavoratori dello spettacolo, dall'esenzione Imu per cinema e teatri all'incremento delle risorse per il Fondo ...

Nuove domande Cassa integrazione, primi chiarimenti dall'INPS

In che modo il decreto Agosto ha modificato la Cassa integrazione per l'emergenza Covid-19? In attesa della pubblicazione delle circolari con i chiarimenti sui trattamenti di integrazione salariale e ...

