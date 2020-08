Decreto Agosto: ecco in sintesi le novità in materia di lavoro (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo i Decreto Cura Italia (DL 18/2020), Liquidità (DL 23/2020) e Rilancio (DL 34/2020), tutti e tre convertiti in legge, arriva il Decreto Agosto (DL 104/2020) recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Anche questo Decreto nasce in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Vediamo in sintesi le novità principali in materia di lavoro. Decreto Agosto e lavoro Con il Decreto Agosto (Decreto legge n. 104 del 14 Agosto 2020), il Governo prevede, con la cosiddetta formula “salvo intese tecniche”, lo stanziamento di ulteriori fondi economici che saranno utilizzati per sostenere ... Leggi su notizieora

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Gli ultimi pasticci del decreto agosto. “Salvo intese”? Pure “salvo svarioni”. Esclusa l… - AzzolinaLucia : Ho firmato il decreto per lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria,… - MinLavoro : #COVID19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il #DecretoAgosto. Tra gli altri interventi, il provvedimento prevede nov… - NotizieOra : Decreto Agosto: ecco in sintesi le novità in materia di #Lavoro - antonioiuzzolin : Roma accelera sulla fusione delle Camere di commercio Catanzaro, Crotone e Vibo si ruota attorno al “decreto Agos… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Agosto Decreto Agosto: cos’è, cosa prevede testo in conversione, bonus novità The Italian Times A “Mother Fortress” il premio al miglior documentario 2020 al Festival del Cinema di Spello

SPELLO – Ha conquistato il Premio come Miglior Documentario 2020 al nono “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” il lungometraggio di Maria Luisa Forenza MO ...

Scuola:medici Udine,fermi test su prof,mancano linee Regione

(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - "Sono numerose le richieste di poter fissare negli ambulatori dei medici di Medicina Generale i test sierologici rapidi da parte del personale scolastico e parascolastico, ...

SPELLO – Ha conquistato il Premio come Miglior Documentario 2020 al nono “Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” il lungometraggio di Maria Luisa Forenza MO ...(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - "Sono numerose le richieste di poter fissare negli ambulatori dei medici di Medicina Generale i test sierologici rapidi da parte del personale scolastico e parascolastico, ...