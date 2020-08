De Laurentiis su Orsato: “Sbagliano e gli fanno arbitrare lo stesso la finale di Champions” (Di martedì 25 agosto 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato un duro attacco contro Orsato, l’arbitro designato per dirigere la finale di Champions League tra Bayern e Psg. Dal mondo arbitrale cosa si aspetta? “Questa domanda la deve fare a chi li governa. Anche se sbagliano poi gli danno da arbitrare la finale di Champions League, quindi, di cosa dobbiamo parlare?”. L'articolo De Laurentiis su Orsato: “Sbagliano e gli fanno arbitrare lo stesso la finale di Champions” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

