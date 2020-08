DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 26 agosto: Sanem si licenzia dalla Fikri Harika (Di martedì 25 agosto 2020) Cinquantunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ben ritrovati con un nuovo spazio legato alle anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turco di Canale 5 che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta riscuotendo un successo strepitoso. Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che il signor Enzo Fabbri regalerà un abito a Sanem per la festa del suo compleanno scatenando la gelosia di Can. Quest’ultimo lascerà il party e raggiunto dalla Aydin le dirà che tra loro è tutto finito. A quel punto l’aspirante scrittrice si licenzierà dalla Fikri Harika. Enzo Fabbri regala un abito a Sanem Le ... Leggi su kontrokultura

