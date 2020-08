Day dreamer 2020: le anticipazioni di martedì 25 Agosto (Di martedì 25 agosto 2020) Cari lettori benvenuti alle nuove entusiasmanti anticipazioni di Day dreamer 2020, la soap Turca campione di ascolti. Oggi ci concentreremo sulla puntata del 25 Agosto, ricca di colpi di scena. Ci eravamo lasciati con Sanem che ha provato a dire a Can del complotto tra Emre e Aylin ai suoi danni, ma le carte contenute nella cartellina le ha prese Leyla a sua insaputa. Leggi anche: Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di lunedì 24 Agosto Day dreamer 2020: anticipazioni 25 Agosto Sanem non trova più i documenti contenuti nella cartellina e ancora una volta non riesce a parlare con Can. Aylin intanto sta per fare la prossima mossa: prendere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

